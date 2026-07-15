Spectacle 8 letras 8 palos Jardin d’été Arles

Informations pratiques

Arles

Spectacle 8 letras 8 palos

Mercredi 5 août 2026 à partir de 21h. Jardin d’été 2 Boulevard des Lices Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 21:00:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Pour cette soirée exceptionnelle, FlamencA Arles a le bonheur d’accueillir la grande bailaora de flamenco Macarena Ramirez et sa compagnie.

Ce spectacle, 8 letras, 8 palos est une écriture originale pour notre festival. Spectacle de flamenco traditionnel dans sa plus pure expression.

Un spectacle qui sera une vraie performance sur scène. Macarena interprétera, 8 palos, 8 styles du flamenco. Un véritable marathon artistique, unique !

L’étincelle et le feu, la puissance et la grâce, la pureté et la précision de son compás, la magie du Duende !

À ses côtés, Anabel Rivera et Manuel Pajares prêtent leurs voix profondes et le jeu de palmas à cette conversation entre les corps et les sons. Portés par la guitare lumineuse de Javier Ibañez.

Vivez une expérience immersive au plus proche de cet art extraordinaire !



Le flamenco comme vous ne l’avez peut-être jamais vécu.

Pour vivre le flamenco le plus authentique, pas besoin d’aller en Andalousie, venez le voir à Arles .

Que vous suiviez aficionados à cet art sans pareil, mélomanes ou simplement curieux de découvrir cette culture, la sincérité de cet art s’adresse à toutes les sensibilités.

Vivez une expérience immersive au plus proche de cet art extraordinaire !

Le flamenco comme vous ne l’avez peut-être jamais vécu. .

Jardin d’été 2 Boulevard des Lices Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 19 75 83 96 flamencoenarles@gmail.com

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English :

For this special evening, FlamencA Arles is delighted to welcome the renowned flamenco dancer Macarena Ramirez and her company.

L’événement Spectacle 8 letras 8 palos Arles a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme d’Arles