Iconiques Galerie BETTY Arles
lundi 3 août 2026 · Galerie BETTY · Arles
Informations pratiques
Arles
Iconiques
Du 03/08 au 16/08/2026 tous les jours de 10h à 20h. Galerie BETTY 18 rue de la Rotonde Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 10:00:00
fin : 2026-08-16 20:00:00
Date(s) :
2026-08-03
Exposition photographique sur le flou dans le portrait.
Fruit de recherches photographiques autour du portrait et du flou, l’exposition ICONIQUES transforme le réel en atmosphère et explore les nuances chromatiques qui en émanent. Déconstruisant l’idée de sujets communément identifiables, Gilles Michel propose de nouvelles icônes lointaines, humaines, animales ou végétales. .
Galerie BETTY 18 rue de la Rotonde Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 67 85 00 67 contact@studiozooloo.com
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English :
Photography exhibition on blur in portraiture.
L’événement Iconiques Arles a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme d’Arles
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