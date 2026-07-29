Quelques minutes après minuit | Séance en plein air Croisière Arles
jeudi 6 août 2026 · Croisière · Arles
Informations pratiques
Arles
Quelques minutes après minuit | Séance en plein air
Jeudi 6 août 2026 Horaires de représentation de 21h45 à 0h. Croisière 65 boulevard Emile Combes Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Séance précédée du court-métrage Patte Blanche de l’école MoPA
Séance en plein air à Croisière (63 bd Émile Combes).
De Juan Antonio Bayona
Avec Lewis MacDougall, Felicity Jones, Sigourney Weaver
Synopsis
Conor a de plus en plus de difficultés à faire face à la maladie de sa mère, à l’intimidation de ses camarades et à la fermeté de sa grand-mère. Chaque nuit, pour fuir son quotidien, il s’échappe dans un monde imaginaire peuplé de créatures extraordinaires. Mais c’est pourtant là qu’il va apprendre le courage, la valeur du chagrin et surtout affronter la vérité… .
Croisière 65 boulevard Emile Combes Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 99 53 52
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English :
Screening preceded by the short film Patte Blanche from the MoPA school.
Open-air screening at Croisière (63 Bd Émile Combes).
L’événement Quelques minutes après minuit | Séance en plein air Arles a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme d’Arles
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