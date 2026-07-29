Quelques minutes après minuit | Séance en plein air Croisière Arles

Informations pratiques

Arles

Quelques minutes après minuit | Séance en plein air

Jeudi 6 août 2026 Horaires de représentation de 21h45 à 0h. Croisière 65 boulevard Emile Combes Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Séance précédée du court-métrage Patte Blanche de l’école MoPA

Séance en plein air à Croisière (63 bd Émile Combes).

De Juan Antonio Bayona

Avec Lewis MacDougall, Felicity Jones, Sigourney Weaver



Synopsis

Conor a de plus en plus de difficultés à faire face à la maladie de sa mère, à l’intimidation de ses camarades et à la fermeté de sa grand-mère. Chaque nuit, pour fuir son quotidien, il s’échappe dans un monde imaginaire peuplé de créatures extraordinaires. Mais c’est pourtant là qu’il va apprendre le courage, la valeur du chagrin et surtout affronter la vérité… .

Croisière 65 boulevard Emile Combes Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 99 53 52

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English :

Screening preceded by the short film Patte Blanche from the MoPA school.

Open-air screening at Croisière (63 Bd Émile Combes).

L’événement Quelques minutes après minuit | Séance en plein air Arles a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme d’Arles