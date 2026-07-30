L’abbaye de Montmajour en famille Route De Fontvieille Arles

Informations pratiques

Arles

L’abbaye de Montmajour en famille

Du 05/08 au 26/08/2026 le mercredi de 9h30 à 11h. Route De Fontvieille Abbaye de Montmajour Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-05 09:30:00

fin : 2026-08-26 11:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Partez à la découverte de l’abbaye de Montmajour en famille !

Vous en avez assez des longues visites ennuyeuses où le guide ne s’adresse pas aux enfants ?

Vous aimeriez un peu plus d’interaction et un niveau adapté aux enfants ?

Les visites famille de l’abbaye de Montmajour ont été conçues pour vous !



Pendant ces visites d’1h30 destinées au jeune public, nous invitons les enfants, accompagnés de parents et grands-parents, à découvrir, en jouant, huit siècles d’histoire et d’architecture.

Le quotidien des moines de l’abbaye et l’imaginaire médiéval, l’art roman et l’art gothique seront abordés tout au long du parcours. .

Route De Fontvieille Abbaye de Montmajour Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 64 17 abbaye-de-montmajour@monuments-nationaux.fr

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English :

Take the whole family on a tour of Montmajour Abbey!

L’événement L’abbaye de Montmajour en famille Arles a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme d’Arles