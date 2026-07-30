L’abbaye de Montmajour en famille Route De Fontvieille Arles
mercredi 5 août 2026 · Route De Fontvieille · Arles
Informations pratiques
Arles
L’abbaye de Montmajour en famille
Du 05/08 au 26/08/2026 le mercredi de 9h30 à 11h. Route De Fontvieille Abbaye de Montmajour Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-05 09:30:00
fin : 2026-08-26 11:00:00
Date(s) :
2026-08-05
Partez à la découverte de l’abbaye de Montmajour en famille !
Vous en avez assez des longues visites ennuyeuses où le guide ne s’adresse pas aux enfants ?
Vous aimeriez un peu plus d’interaction et un niveau adapté aux enfants ?
Les visites famille de l’abbaye de Montmajour ont été conçues pour vous !
Pendant ces visites d’1h30 destinées au jeune public, nous invitons les enfants, accompagnés de parents et grands-parents, à découvrir, en jouant, huit siècles d’histoire et d’architecture.
Le quotidien des moines de l’abbaye et l’imaginaire médiéval, l’art roman et l’art gothique seront abordés tout au long du parcours. .
Route De Fontvieille Abbaye de Montmajour Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 64 17 abbaye-de-montmajour@monuments-nationaux.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Take the whole family on a tour of Montmajour Abbey!
L’événement L’abbaye de Montmajour en famille Arles a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme d’Arles
À voir aussi à Arles (Bouches-du-Rhône)
- Soirée blanche au Krystal 696 Chemin du Krystal Arles 30 juillet 2026
- Fête votive de Saliers Arles 30 juillet 2026
- Giovanni Soirée Magie, Mentalisme & Hypnose Bistrot Braisé Arles 30 juillet 2026
- Concert Maestro Antonio Carrión La Cour Chachée Arles 30 juillet 2026
- Croisière invite Salah Croisière Arles 31 juillet 2026