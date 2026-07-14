Le Regard du Monde — 200 ans, 200 photographies. ( Avec l’exposition personnelle de ZHANG Gengqi ) Bourse du Travail Arles

Informations pratiques

Arles

Le Regard du Monde — 200 ans, 200 photographies. ( Avec l’exposition personnelle de ZHANG Gengqi )

Mardi 4 août 2026 de 18h à 20h.

Vernissage.

Du 05/08 au 20/08/2026 tous les jours de 11h à 19h.

Horaires Expo. Bourse du Travail 3 rue Parmentier Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 18:00:00

fin : 2026-08-04 20:00:00

Date(s) :

2026-08-04 2026-08-05

Pour le bicentenaire de la photographie, découvrez Le Regard du Monde — 200 ans, 200 photographies. 200 artistes et 200 visions un parcours collectif à travers territoires, mémoires et écritures de la photographie contemporaine.

Réunissant 200 photographes venus du monde entier, cette exposition célèbre une photographie ouverte, vivante et démocratique. Artistes, professionnels, amateurs éclairés, regards émergents ou confirmés y composent une fresque monumentale des vies, territoires, mémoires, émotions et esthétiques d’aujourd’hui. Un hommage collectif au bicentenaire, ample, généreux et incontournable, porté par la diversité des regards et la puissance du réel contemporain, sous toutes ses formes.



À cette occasion, un Focus exceptionnel est dédié à l’exposition personnelle de ZHANG Gengqi, intitulée Le Silence et le Reste. Une œuvre où tout semble retiré — et pourtant tout demeure. Dans ses images, l’artiste ne montre pas il laisse apparaître. Des formes fragmentaires, des masses en suspens, comme les vestiges d’un monde déjà passé ou encore à venir. Le regard s’y perd, s’y dépose, entre présence et disparition. .

Bourse du Travail 3 rue Parmentier Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 59 53 54 06 caev.france@gmail.com

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English :

To mark the bicentennial of photography, discover *Le Regard du Monde*—200 Years, 200 Photographs. 200 Artists and 200 Visions: a collective journey through the territories, memories, and styles of contemporary photography.

L’événement Le Regard du Monde — 200 ans, 200 photographies. ( Avec l’exposition personnelle de ZHANG Gengqi ) Arles a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme d’Arles