Arles

Cérémonie d’ouverture du Festival Arelate

Lundi 17 août 2026 à partir de 17h. Place de la République Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 17:00:00

fin : 2026-08-17

Date(s) :

2026-08-17

Un culte aux divinités honorées des arlésien(ne)s dans l’Antiquité Sous la direction de l’association Ars Praetoria, avec les associations Arelate, légion VI Ferrata et Chaudron et Baluchon.

Pour marquer la 20e édition de notre festival, la cérémonie d’ouverture s’attachera plus particulièrement à reconstituer un culte aux divinités honorées des arlésien(ne)s dans l’Antiquité l’Incontournable Vénus bien sûr, mais aussi Apollon, Céres ou encore Bacchus, et présentera l’arrivée d’un représentant officiel de la cour impériale.

C’est par un cortège solennel que nous entamerons cette semaine, qui permettra à chacun de constater combien l’héritage laissé par nos ancêtres les romains est encore si présent !

La cérémonie sera suivie du traditionnel défilé d’ouverture dans les rues d’Arles où se mêleront participants civils et militaires. .

Place de la République Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 47 11 contact@association-arelate.fr

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English :

A celebration of the deities worshipped by the people of Arles in ancient times—Organized by the Ars Praetoria association, in collaboration with the associations Arelate, Legio VI Ferrata, and Chaudron et Baluchon.

L’événement Cérémonie d’ouverture du Festival Arelate Arles a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme d’Arles