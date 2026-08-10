Dancing party Dj Locob Croisière Arles

Informations pratiques

Arles

Dancing party Dj Locob

Du samedi 22 au dimanche 23 août 2026 de 23h à 2h. Croisière 65 boulevard Emile Combes Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 23:00:00

fin : 2026-08-23 02:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Dj set par Locob 23h-2h

Deuxième moitié du duo LOCOP & LOCOB.

Dj LOCOB, est à la croisée de la house et de l’indie dance, il propose des sets groove et clubbing, largement guidés par l’improvisation et l’énergie du public, pour créer une expérience toujours singulière.



Buvette Non-stop

Restauration 12h>14h30 et 19h>21h30 .

Croisière 65 boulevard Emile Combes Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@croisiere-arles.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

DJ set by Locob 11 p.m. to 2 a.m.

L’événement Dancing party Dj Locob Arles a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de Tourisme d’Arles