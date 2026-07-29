La vie en relief Jacques Henri Lartigues | Avant-première en présence du réalisateur Croisière Arles

Informations pratiques

Arles

La vie en relief Jacques Henri Lartigues | Avant-première en présence du réalisateur

Jeudi 13 août 2026 Horaires de représentation de 21h45 à 0h. Croisière 65 boulevard Emile Combes Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Rencontre avec le réalisateur Denis Gaubert.

Séance en plein air à Croisière (63 bd Émile Combes).

De Denis Gaubert

Documentaire



Synopsis

Paris, 1903. A l’âge de 9 ans, Jacques commence à emprunter l’appareil photo stéréoscopique de son père, qui photographie le relief. Dès lors et pendant 25 ans, il capture tout ce qu’il aime, en trois dimensions et en amateur, uniquement pour son plaisir et celui de ses proches.



Une plongée inédite en 3D relief dans la jeunesse du photographe Jacques Henri Lartigue, témoin de la Belle Époque, la Première guerre mondiale, les Années folles, l’invention de l’aviation et de l’automobile… .

Croisière 65 boulevard Emile Combes Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 99 53 52

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Meeting with director Denis Gaubert.

Open-air screening at Croisière (63 Boulevard Émile Combes).

L’événement La vie en relief Jacques Henri Lartigues | Avant-première en présence du réalisateur Arles a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme d’Arles