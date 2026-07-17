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LA VIE EN RELIEF – JACQUES HENRI LARTIGUE | Avant-première en présence du réalisateur, Cinémas Le Méjan (Actes Sud), Arles

jeudi 13 août 2026 · Cinémas Le Méjan (Actes Sud) · Arles

LA VIE EN RELIEF – JACQUES HENRI LARTIGUE | Avant-première en présence du réalisateur, Cinémas Le Méjan (Actes Sud), Arles

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Lieu
Cinémas Le Méjan (Actes Sud)
Adresse
04.90.99.53.52 - Place Nina Berberova, Arles
Ville
13200 Arles
Département
Bouches-du-Rhône

LA VIE EN RELIEF – JACQUES HENRI LARTIGUE | Avant-première en présence du réalisateur Jeudi 13 août, 21h45 Cinémas Le Méjan (Actes Sud) Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-13T21:45:00+02:00 – 2026-08-14T00:45:00+02:00
Fin : 2026-08-13T21:45:00+02:00 – 2026-08-14T00:45:00+02:00

LA VIE EN RELIEF – JACQUES HENRI LARTIGUE | Avant-première en présence du réalisateur

Cinémas Le Méjan (Actes Sud) 04.90.99.53.52 – Place Nina Berberova, Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Plein air

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