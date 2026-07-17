LA VIE EN RELIEF – JACQUES HENRI LARTIGUE | Avant-première en présence du réalisateur, Cinémas Le Méjan (Actes Sud), Arles

Informations pratiques

LA VIE EN RELIEF – JACQUES HENRI LARTIGUE | Avant-première en présence du réalisateur Jeudi 13 août, 21h45 Cinémas Le Méjan (Actes Sud) Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-13T21:45:00+02:00 – 2026-08-14T00:45:00+02:00

Fin : 2026-08-13T21:45:00+02:00 – 2026-08-14T00:45:00+02:00

LA VIE EN RELIEF – JACQUES HENRI LARTIGUE | Avant-première en présence du réalisateur

Cinémas Le Méjan (Actes Sud) 04.90.99.53.52 – Place Nina Berberova, Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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