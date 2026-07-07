Une nuit magique au Théâtre Antique d’Arles Hommage à José Reyes Jardin d’été Arles

Informations pratiques

Arles

Une nuit magique au Théâtre Antique d’Arles Hommage à José Reyes

Jeudi 13 août 2026 à partir de 21h. Jardin d’été 2 Boulevard des Lices Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 21:00:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

le Festival FlamencA vous ouvre les portes d’une soirée qui s’annonce mémorable pour sa 9e édition.

Installez-vous dans le cadre prestigieux du Théâtre Antique d’Arles pour vibrer au rythme d’un vibrant hommage à José Reyes, patriarche de la dynastie Reyes, fondateurs du groupe de légende les Gipsy Kings.



C’est ici à Arles, que tout a commencé. Une famille, des guitares, une voix, et la passion d’un homme qui allait transmettre à ses fils et à ses neveux l’âme du flamenco. C’est cet héritage profondément arlésien et gitan que nous célébrons ce soir-là.



Pour célébrer cet immense héritage, nous vous proposons une soirée unique en deux temps forts. Deux heures et demie de pure passion, de musique et de couleurs.



Première partie La pureté du Flamenco traditionnel

Le voyage commence avec la jeune et talentueuse Lucia Benavidès. Accompagnée de sa compagnie de danse, elle s’associe aux artistes Cristo Cortès et Leny Creff. Ensemble, ils font fusionner la danse, le chant et la guitare dans ce que le flamenco traditionnel a de plus noble et de plus envoûtant.



Seconde partie L’héritage vivant des Gipsy Kings

La nuit se poursuivra avec un hommage vibrant et festif à José Reyes. Porté par la guitare magique de Mario Régis, entouré de Gipsy del Mundo, de la famille Reyes et de prestigieux artistes invités, ce second concert fera résonner l’âme et l’énergie d’une musique qui a conquis le monde entier.



Une soirée d’exception à surtout ne pas manquer. Venez partager cette émotion avec nous ! .

Jardin d’été 2 Boulevard des Lices Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 19 75 83 96 flamencoenarles@gmail.com

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English :

The FlamencA Festival invites you to what promises to be a memorable evening for its 9th edition.

L’événement Une nuit magique au Théâtre Antique d’Arles Hommage à José Reyes Arles a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme d’Arles