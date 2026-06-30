Spectacle de Recortadores L’ Amphithéâtre romain Arles

Informations pratiques

Arles

Spectacle de Recortadores

Lundi 10 août 2026 à partir de 21h. L’ Amphithéâtre romain 1 Rond-point Des Arènes Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 8 – 8 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 21:00:00

fin : 2026-08-10

Date(s) :

2026-08-10

Le lundi 10 août, les arènes d’Arles accueilleront la troisième édition du Concours International des Recortadores.

Devenu en seulement quelques années un rendez-vous très attendu de l’été, cet événement réunit dans les arènes d’Arles les meilleurs recortadores du moment, venus démontrer toute leur audace, leur technique et leur sang-froid face aux taureaux.



Sauts spectaculaires, quiebros millimétrés et figures impressionnantes rythmeront cette compétition où chaque participant tentera de repousser ses limites pour séduire le public et le jury.



Au terme d’une soirée intense et spectaculaire, un trophée désormais très convoité dans le monde du recorte sera remis au grand vainqueur.



Adrénaline, précision et spectaculaire seront au rendez-vous pour cette troisième édition qui s’annonce déjà comme l’un des temps forts de l’été dans les arènes d’Arles.



Rendez-vous le lundi 10 août pour vivre toute l’émotion du Concours International des Recortadores. .

L’ Amphithéâtre romain 1 Rond-point Des Arènes Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@arenes-arles.com

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English :

On Monday August 10, the Arles bullring will host the third edition of the International Recortadores Competition.

L’événement Spectacle de Recortadores Arles a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme d’Arles