Spectacle Flamenco Allegro La Cour Cachée Arles
lundi 10 août 2026 · La Cour Cachée · Arles
Informations pratiques
Arles
Spectacle Flamenco Allegro
Lundi 10 août 2026 à partir de 21h. La Cour Cachée Impasse rue tour de fabre Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 21:00:00
fin : 2026-08-10
Date(s) :
2026-08-10
Une soirée Flamenco sous le signe de la joie !
Laissez-vous emporter par la magie du Concert Flamenco Allegro , une célébration vibrante du flamenco traditionnel dans ce qu’il a de plus joyeux, festif et lumineux.
Un trio virtuose, porté par le talent brut de Delya Sofia, Emilio Cortes, Leny Creff et leurs artistes invités. Ce récital original promet de vous faire vibrer à chaque accord à chaque pas.
Dans le cadre intimiste d’une cour privée, au plus près des spectateurs, vivez un moment de partage rare et intense, au plus près des artistes, où la joie et la passion du flamenco pur prennent toute leur ampleur.
Une soirée à vivre pleinement, entre tradition, virtuosité et émotion partagée.
Attention, les places sont très limitées pour préserver le caractère confidentiel et privilégié de cette soirée. .
La Cour Cachée Impasse rue tour de fabre Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 19 75 83 96 flamencoenarles@gmail.com
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English :
A joyful evening of flamenco!
Let yourself be swept away by the magic of the “Flamenco Allegro” concert, a vibrant celebration of traditional flamenco at its most joyful, festive, and radiant.
L’événement Spectacle Flamenco Allegro Arles a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme d’Arles
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