Dancing party Dj Camarioca Croisière Arles

Informations pratiques

Arles

Dancing party Dj Camarioca

Du vendredi 21 au samedi 22 août 2026 de 23h à 2h. Croisière 65 Boulevard Emile Combes Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 23:00:00

fin : 2026-08-22 02:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Dj set CAMARIOCA

CAMARIOCA fait le lien entre Rio et la Camargue. À travers des sets mêlant Baile Funk, House et Bass Music, Pedro embarque le public dans un voyage solaire et percussif, où les rythmes brésiliens rencontrent l’énergie des clubs électroniques.



Buvette Non-stop

Restauration 12h>14h30 et 19h>21h30 .

Croisière 65 Boulevard Emile Combes Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@croisiere-arles.fr

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English :

DJ set CAMARIOCA

L’événement Dancing party Dj Camarioca Arles a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de Tourisme d’Arles