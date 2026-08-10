Dancing party Dj Camarioca Croisière Arles
samedi 22 août 2026 · Croisière · Arles
Informations pratiques
Arles
Dancing party Dj Camarioca
Du vendredi 21 au samedi 22 août 2026 de 23h à 2h. Croisière 65 Boulevard Emile Combes Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 23:00:00
fin : 2026-08-22 02:00:00
Date(s) :
2026-08-21
Dj set CAMARIOCA
CAMARIOCA fait le lien entre Rio et la Camargue. À travers des sets mêlant Baile Funk, House et Bass Music, Pedro embarque le public dans un voyage solaire et percussif, où les rythmes brésiliens rencontrent l’énergie des clubs électroniques.
Buvette Non-stop
Restauration 12h>14h30 et 19h>21h30 .
Croisière 65 Boulevard Emile Combes Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@croisiere-arles.fr
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English :
DJ set CAMARIOCA
L’événement Dancing party Dj Camarioca Arles a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de Tourisme d’Arles
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