Dancing party Dj Camarioca 23h-2h à Croisière Croisière Arles
dimanche 23 août 2026 · Croisière · Arles
Informations pratiques
Arles
Dancing party Dj Camarioca 23h-2h à Croisière
Samedi 22 août 2026 de 23h à 2h. Croisière 2b, avenue Victor Hugo Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 23:00:00
fin : 2026-08-22 02:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Dj set CAMARIOCA
Préparez-vous pour une immersion sonore unique ! De 23h à 2h, laissez-vous transporter par CAMARIOCA, un projet qui crée un pont musical entre Rio et la Camargue.
CAMARIOCA fait le lien entre Rio et la Camargue. À travers des sets mêlant Baile Funk, House et Bass Music, Pedro embarque le public dans un voyage solaire et percussif, où les rythmes brésiliens rencontrent l’énergie des clubs électroniques.
À travers des sets fusionnant Baile Funk, House et Bass Music, Pedro vous embarque dans un voyage solaire et percussif. Laissez-vous porter par cette rencontre intense entre les rythmes brésiliens et l’énergie vibrante des clubs électroniques !
Buvette Non-stop
Restauration de 12h à 14h30 et de 19h à 21h30 .
Croisière 2b, avenue Victor Hugo Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@croisiere-arles.fr
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English :
DJ Set CAMARIOCA
Get ready for a unique sonic experience! From 11 p.m. to 2 a.m., let CAMARIOCA transport you—a project that builds a musical bridge between Rio and the Camargue.
L’événement Dancing party Dj Camarioca 23h-2h à Croisière Arles a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de Tourisme d’Arles
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