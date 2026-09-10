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À la découverte du patrimoine maritime, Mairie de Saint-Philibert, Saint-Philibert

samedi 19 septembre 2026 · Mairie de Saint-Philibert · Saint-Philibert

À la découverte du patrimoine maritime, Mairie de Saint-Philibert, Saint-Philibert

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Mairie de Saint-Philibert
Adresse
56470 Saint-Philibert
Ville
56470 Saint-Philibert
Département
Morbihan

À la découverte du patrimoine maritime Samedi 19 septembre, 10h00 Mairie de Saint-Philibert Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Partez à la découverte du patrimoine ostréicole de la commune de Saint-Philibert à travers de nombreuses animations :
– Exposition
– Animations scientifiques familiales
– Ateliers ludiques et artistiques
– Table ronde « regards croisés sur l’ostréiculture d’hier et d’aujourd’hui »
– Balade découverte sur le nouveau circuit pédestre de la commune « Istr »

Mairie de Saint-Philibert 56470 Saint-Philibert Saint-Philibert 56470 Place des 3 Otages Morbihan Bretagne 02 97 30 07 00 https://www.saintphilibert.fr
Partez à la découverte du patrimoine ostréicole de la commune de Saint-Philibert à travers de nombreuses animations :

©Mairie de Saint-Philibert

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