Visite d’un atelier de Joaillerie pour découvrir un savoir-faire rare, Atelier de joaillerie Florent Artisan Créateur, Saint-Philibert

Informations pratiques

Visite d’un atelier de Joaillerie pour découvrir un savoir-faire rare 18 – 20 septembre Atelier de joaillerie Florent Artisan Créateur Morbihan

visite sur rendez vous par groupe de 4 maximum, à partir de 14 ans. Si cet événement vous intéresse, s’inscrire par téléphone – atelier ouvert du 18 au 25 septembre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez découvrir le fascinant métier d’un artisan bijoutier joaillier créateur : visites en petit groupe pour découvrir les étapes de la fabrication des bijoux en or dans la pure tradition Française.

Atelier de joaillerie Florent Artisan Créateur 5 rue du Prado,56470, Saint-Philibert Saint-Philibert 56470 Morbihan Bretagne 0686646856 https://florent-artisan-createur.com [{« type »: « phone », « value »: « 0686646856 »}] Florent Artisan Créateur est bijoutier/joaillier.

Il a été honoré par la Chambre des métiers et de l’artisanat de Bretagne qui vient de lui décerner le titre d’artisan d’art. L’atelier est de plein pied accessible aux personnes à handicapée à mobilité réduite.

Venez découvrir le fascinant métier d’un artisan bijoutier joaillier créateur.

Photo Bastien Viaud