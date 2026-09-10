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AGENDA · Saint-Philibert

Fest Deiz Saint-Philibert

dimanche 17 janvier 2027 · Saint-Philibert

Informations pratiques

Début
dimanche 17 janvier 2027
Fin
dimanche 17 janvier 2027
Heure de début
14:30:00
Adresse
Salle du Mousker
Ville
56470 Saint-Philibert
Département
Morbihan
Tarif

Saint-Philibert

Fest Deiz

Salle du Mousker Saint-Philibert Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-17 14:30:00
fin : 2027-01-17

Date(s) :
2027-01-17

L’association de danse bretonne de Saint-Philibert, Korollerion Sant Filiber, propose un Fest deiz à la salle du Mousker de Saint-Philibert avec les groupes Diskuizh et Harold Kotri   .

Salle du Mousker Saint-Philibert 56470 Morbihan Bretagne +33 6 31 19 13 36 

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English :

L’événement Fest Deiz Saint-Philibert a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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