AGENDA · Saint-Philibert
Fest Deiz Saint-Philibert
dimanche 17 janvier 2027 · Saint-Philibert
Informations pratiques
Saint-Philibert
Fest Deiz
Salle du Mousker Saint-Philibert Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-17 14:30:00
fin : 2027-01-17
Date(s) :
2027-01-17
L’association de danse bretonne de Saint-Philibert, Korollerion Sant Filiber, propose un Fest deiz à la salle du Mousker de Saint-Philibert avec les groupes Diskuizh et Harold Kotri .
Salle du Mousker Saint-Philibert 56470 Morbihan Bretagne +33 6 31 19 13 36
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English :
L’événement Fest Deiz Saint-Philibert a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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