Informations pratiques

Saint-Philibert

Forum des associations

Salle Le Mousker Saint-Philibert Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04 17:00:00

fin : 2026-09-04 20:00:00

Date(s) :

2026-09-04

Rendez-vous à la salle Le Mousker vendredi 04 septembre 2026 de 17h à 20h pour le forum des associations

Gratuit ouvert à tous .

Salle Le Mousker Saint-Philibert 56470 Morbihan Bretagne +33 2 97 30 07 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Forum des associations Saint-Philibert a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon