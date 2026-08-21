AGENDA · Saint-Philibert
Forum des associations Saint-Philibert
vendredi 4 septembre 2026 · Saint-Philibert
Informations pratiques
Saint-Philibert
Forum des associations
Salle Le Mousker Saint-Philibert Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 17:00:00
fin : 2026-09-04 20:00:00
Date(s) :
2026-09-04
Rendez-vous à la salle Le Mousker vendredi 04 septembre 2026 de 17h à 20h pour le forum des associations
Gratuit ouvert à tous .
Salle Le Mousker Saint-Philibert 56470 Morbihan Bretagne +33 2 97 30 07 00
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English :
L’événement Forum des associations Saint-Philibert a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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