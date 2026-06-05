Saint-Philibert

Musicophil: Les types à pied

Théâtre de verdure Saint-Philibert Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

Multigenres festif

Le quartette Les Types à Pied est à l’image de la Bretagne et de ses ports. Un creuset d’échanges, de passages, de voyages. Un terroir où le chant et la musique tiennent une place essentielle, rythmant les saisons, les fêtes, la vie collective.

Les Types à Pied, c’est la richesse des textes, la puissance des voix, une grosse énergie scénique le tout sublimé par la diversité des genres musicaux Traditionnel, Cajun, Dub, Électro, Chanson, Rock n’Roll, Caribéen.

Après 3 albums et plus de 10 ans de scène, le groupe pose ses valises à Saint-Philibert le temps d’une soirée tous ensemble, pour clôturer avec panache cette édition 2026 de MusicoPhil !

Gratuit

Bar et foodtruck sur place

Repli à la salle Le Mousker si mauvais temps .

Théâtre de verdure Saint-Philibert 56470 Morbihan Bretagne +33 2 97 30 07 00

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English :

L’événement Musicophil: Les types à pied Saint-Philibert a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon