Informations pratiques

Saint-Philibert

Rando Zen

Plage de Men er Beleg Saint-Philibert Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 10:00:00

fin : 2026-08-30 13:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Découvrez une rando zen entre terre, arbres et océan.

Une approche originale pour se ressourcer en milieu naturel à partir de la marche en conscience, l’exploration du souffle et la relation sensible et méditative à la nature.

Laura, praticienne en shiatsu et en bain de forêt sera votre guide pour cette sortie bien-être.

Prévoir une tenue adaptée selon la météo.

sur réservation .

Plage de Men er Beleg Saint-Philibert 56470 Morbihan Bretagne +33 6 80 53 19 09

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Rando Zen Saint-Philibert a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon