Rando Zen Saint-Philibert
dimanche 30 août 2026 · Saint-Philibert
Informations pratiques
Saint-Philibert
Rando Zen
Plage de Men er Beleg Saint-Philibert Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 10:00:00
fin : 2026-08-30 13:00:00
Date(s) :
2026-08-30
Découvrez une rando zen entre terre, arbres et océan.
Une approche originale pour se ressourcer en milieu naturel à partir de la marche en conscience, l’exploration du souffle et la relation sensible et méditative à la nature.
Laura, praticienne en shiatsu et en bain de forêt sera votre guide pour cette sortie bien-être.
Prévoir une tenue adaptée selon la météo.
sur réservation .
Plage de Men er Beleg Saint-Philibert 56470 Morbihan Bretagne +33 6 80 53 19 09
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English :
L’événement Rando Zen Saint-Philibert a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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