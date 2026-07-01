Informations pratiques

Saint-Philibert

Cirque Williams

Stade municipal Saint-Philibert Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 18:00:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-15

Venez rire et vous amuser sous leur chapiteau et découvrir leur tout nouveau spectacle

Jongleur, chat comédien, clown, magie.. et encore bien d’autre surprise vous attendre sous le chapiteau !

– Confiserie sous le chapiteau

– Pop corn

– Barbe a papa

– Boisson fraîche .

Stade municipal Saint-Philibert 56470 Morbihan Bretagne +33 7 71 15 73 98

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English :

L’événement Cirque Williams Saint-Philibert a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon