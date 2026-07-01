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AGENDA · Saint-Philibert

Cirque Williams Saint-Philibert

mercredi 15 juillet 2026 · Saint-Philibert

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Stade municipal
Ville
56470 Saint-Philibert
Département
Morbihan
Tarif

Saint-Philibert

Cirque Williams

Stade municipal Saint-Philibert Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 18:00:00
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-15

Venez rire et vous amuser sous leur chapiteau et découvrir leur tout nouveau spectacle
Jongleur, chat comédien, clown, magie.. et encore bien d’autre surprise vous attendre sous le chapiteau !

– Confiserie sous le chapiteau
– Pop corn
– Barbe a papa
– Boisson fraîche   .

Stade municipal Saint-Philibert 56470 Morbihan Bretagne +33 7 71 15 73 98 

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English :

L’événement Cirque Williams Saint-Philibert a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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