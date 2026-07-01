Cirque Williams Saint-Philibert
mercredi 15 juillet 2026 · Saint-Philibert
Informations pratiques
Saint-Philibert
Cirque Williams
Stade municipal Saint-Philibert Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 18:00:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-15
Venez rire et vous amuser sous leur chapiteau et découvrir leur tout nouveau spectacle
Jongleur, chat comédien, clown, magie.. et encore bien d’autre surprise vous attendre sous le chapiteau !
– Confiserie sous le chapiteau
– Pop corn
– Barbe a papa
– Boisson fraîche .
Stade municipal Saint-Philibert 56470 Morbihan Bretagne +33 7 71 15 73 98
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English :
L’événement Cirque Williams Saint-Philibert a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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