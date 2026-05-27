Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirées contes Théâtre de verdure Saint-Philibert

Soirées contes Théâtre de verdure Saint-Philibert jeudi 10 septembre 2026.

Adresse : Place de la chapelle

Ville : 56470 Saint-Philibert

Département : Morbihan

Début : jeudi 10 septembre 2026

Fin : jeudi 10 septembre 2026

Tarif :

Saint-Philibert

Soirées contes Théâtre de verdure

Place de la chapelle Saint-Philibert Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10
fin : 2026-09-10

Date(s) :
2026-09-10

Organisation Ti Douar Alre en partenariat avec les service Culture et patrimoine d’AQTA
Avec la conteuse Fanny Chauffin et le musicien François Gaël Rios

Théâtre de verdure

Libre participation, au chapeau   .

Place de la chapelle Saint-Philibert 56470 Morbihan Bretagne +33 2 97 78 41 40 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirées contes Théâtre de verdure Saint-Philibert a été mis à jour le 2026-05-27 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

À voir aussi à Saint-Philibert (Morbihan)