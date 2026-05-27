Soirées contes Théâtre de verdure Saint-Philibert
Soirées contes Théâtre de verdure Saint-Philibert jeudi 10 septembre 2026.
Saint-Philibert
Soirées contes Théâtre de verdure
Place de la chapelle Saint-Philibert Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10
fin : 2026-09-10
Date(s) :
2026-09-10
Organisation Ti Douar Alre en partenariat avec les service Culture et patrimoine d’AQTA
Avec la conteuse Fanny Chauffin et le musicien François Gaël Rios
Théâtre de verdure
Libre participation, au chapeau .
Place de la chapelle Saint-Philibert 56470 Morbihan Bretagne +33 2 97 78 41 40
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English :
L’événement Soirées contes Théâtre de verdure Saint-Philibert a été mis à jour le 2026-05-27 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon