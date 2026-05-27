Saint-Philibert

Soirées contes Théâtre de verdure

Place de la chapelle Saint-Philibert Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10

fin : 2026-09-10

Date(s) :

2026-09-10

Organisation Ti Douar Alre en partenariat avec les service Culture et patrimoine d’AQTA

Avec la conteuse Fanny Chauffin et le musicien François Gaël Rios

Théâtre de verdure

Libre participation, au chapeau .

Place de la chapelle Saint-Philibert 56470 Morbihan Bretagne +33 2 97 78 41 40

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English :

L’événement Soirées contes Théâtre de verdure Saint-Philibert a été mis à jour le 2026-05-27 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon