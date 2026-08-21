A la découverte du patrimoine religieux hospitalier #1 – Vieux-Lille, Cathédrale Notre Dame de la Treille, Lille

Informations pratiques

A la découverte du patrimoine religieux hospitalier #1 – Vieux-Lille Dimanche 20 septembre, 10h30 Cathédrale Notre Dame de la Treille Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Vivez la passionnante histoire des débuts des hôpitaux de Lille en découvrant la vie des comtesses de Flandre et des sœurs augustines hospitalières. Saviez-vous que c’est la comtesse Jeanne de Flandre qui fonda le premier hôpital de Lille appelé maintenant Hospice Comtesse !

Suivez le guide de l’Antenne lilloise de la Pastorale du Tourisme du Diocèse de Lille, de la Cathédrale Notre-Dame de la Treille à l’Hospice Comtesse en passant par les rues de la Monnaie et Comtesse.

En partenariat avec le Musée de l’Hospice Comtesse et de la Ville de Lille.

Inscription obligatoire, 25 places disponibles. Rendez-vous au pied des marches du Parvis de la Cathédrale Notre-Dame de la Treille.

Cathédrale Notre Dame de la Treille Place Gilleson, 59800 Lille Lille 59800 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.lille.fr/Journees-europeennes-du-Patrimoine »}]

Dans le cadre des Journées du Patrimoine – 2026, l’Antenne lilloise de la Pastorale du Tourisme du Diocèse vous propose un circuit pédestre pour découvrir le patrimoine religieux hospitalier.

Musée de l’Hospice Comtesse