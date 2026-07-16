À la découverte du plus beau lycée de France, Lycée Les Pontonniers, Strasbourg

Informations pratiques

À la découverte du plus beau lycée de France Samedi 19 septembre, 13h30 Lycée Les Pontonniers Bas-Rhin

Limité à 25 personnes (moins de 18 ans non compris). 5 visites et départ à 13h30, 13h50, 14h20, 14h50, 15h10. La réservation se fait uniquement par téléphone. Le standard téléphonique est fermé du 10 juillet au 25 août.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:10:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:10:00+02:00

Les lycéens en enseignement « histoire des arts » vous invitent à découvrir leur établissement au gré d’un parcours menant de la salle des professeurs à l’arcade des anges.

Lycée Les Pontonniers 1, rue des Pontonniers 67000 Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Bas-Rhin Grand Est 03 88 37 15 25 https://lyc-sections-internationales-strasbourg.site.ac-strasbourg.fr/ L’édifice, conçu par l’architecte en chef de la Ville de Strasbourg, Johann Carl Ott, est de style historiciste et témoigne du renouveau de l’architecture régionale. Manifeste local du Heimatschutz, le bâtiment mêle des références aux styles gothique et Renaissance et emprunte des détails à des édifices strasbourgeois emblématiques afin de former le goût esthétique des jeunes filles par des illustrations didactiques. Tram C, E, F arrêt gallia

Les lycéens en enseignement « histoire des arts » vous invitent à découvrir leur établissement au gré d’un parcours menant de la salle des professeurs à l’arcade des anges.

©clairelingenheimlavelle