À la découverte du printemps Condé-sur-Vire
À la découverte du printemps Condé-sur-Vire jeudi 23 avril 2026.
Condé-sur-Vire
À la découverte du printemps
2 Route des Roches de Ham Condé-sur-Vire Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 10:00:00
fin : 2026-04-23 11:30:00
Date(s) :
2026-04-23
Bourgeons, premières fleurs des sous bois et petites bêtes qui se réveillent ! Des activités ludiques et sensorielles pour éveiller les tout-petits à la nature qui les entoure.
RDV parking de Roches de Ham Enfants jusqu’à 5 ans accompagnés. .
2 Route des Roches de Ham Condé-sur-Vire 50890 Manche Normandie +33 7 76 38 46 23 lecureuil.activites.nature@gmail.com
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English : À la découverte du printemps
L’événement À la découverte du printemps Condé-sur-Vire a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Saint-Lô
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