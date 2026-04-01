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À la découverte du printemps Condé-sur-Vire

À la découverte du printemps Condé-sur-Vire

À la découverte du printemps Condé-sur-Vire jeudi 23 avril 2026.

Adresse : 2 Route des Roches de Ham

Ville : 50890 Condé-sur-Vire

Département : Manche

Début : jeudi 23 avril 2026

Fin : jeudi 23 avril 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Condé-sur-Vire

À la découverte du printemps

2 Route des Roches de Ham Condé-sur-Vire Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 10:00:00
fin : 2026-04-23 11:30:00

Date(s) :
2026-04-23

Bourgeons, premières fleurs des sous bois et petites bêtes qui se réveillent ! Des activités ludiques et sensorielles pour éveiller les tout-petits à la nature qui les entoure.

RDV parking de Roches de Ham Enfants jusqu’à 5 ans accompagnés.   .

2 Route des Roches de Ham Condé-sur-Vire 50890 Manche Normandie +33 7 76 38 46 23  lecureuil.activites.nature@gmail.com

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English : À la découverte du printemps

L’événement À la découverte du printemps Condé-sur-Vire a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Saint-Lô

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