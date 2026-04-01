Condé-sur-Vire

Sortie printanière Immortelles

2 Route des Roches de Ham Condé-sur-Vire Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 14:30:00

fin : 2026-04-23 16:30:00

Date(s) :

2026-04-23

La nature se réveille et nous offre de nouvelles couleurs, odeurs, textures, goûts ! C’est le bon moment pour réaliser un grand herbier collectif, artistique, scientifique, sensoriel, immortel et en apprendre un peu plus sur les plantes qui bordent les chemins des Roches.

RDV parking des Roches de Ham À partir de 5/6 ans accompagnés. .

2 Route des Roches de Ham Condé-sur-Vire 50890 Manche Normandie +33 7 76 38 46 23 lecureuil.activites.nature@gmail.com

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English : Sortie printanière Immortelles

L’événement Sortie printanière Immortelles Condé-sur-Vire a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Saint-Lô