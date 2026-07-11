A la découverte du Quartier Balnéaire Mers-les-Bains
samedi 1 août 2026 · Mers-les-Bains
Informations pratiques
Mers-les-Bains
A la découverte du Quartier Balnéaire
9 Rue Paul Doumer Mers-les-Bains Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 19:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
L’historien Paul Labesse vous invite à découvrir l’histoire et les secrets du quartier balnéaire de Mers-les-Bains lors d’une conférence, suivie d’un échange convivial.
L’historien Paul Labesse vous invite à découvrir l’histoire et les secrets du quartier balnéaire de Mers-les-Bains lors d’une conférence, suivie d’un échange convivial. .
9 Rue Paul Doumer Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 2 27 28 06 60
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English :
Historian Paul Labesse invites you to discover the history and secrets of the seaside resort of Mers-les-Bains during a lecture, followed by a friendly discussion.
L’événement A la découverte du Quartier Balnéaire Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-30 par DESTINATION LE TREPORT MERS
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