Informations pratiques

Mers-les-Bains

A la découverte du Quartier Balnéaire

9 Rue Paul Doumer Mers-les-Bains Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 19:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

L’historien Paul Labesse vous invite à découvrir l’histoire et les secrets du quartier balnéaire de Mers-les-Bains lors d’une conférence, suivie d’un échange convivial.

L’historien Paul Labesse vous invite à découvrir l’histoire et les secrets du quartier balnéaire de Mers-les-Bains lors d’une conférence, suivie d’un échange convivial. .

9 Rue Paul Doumer Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 2 27 28 06 60

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English :

Historian Paul Labesse invites you to discover the history and secrets of the seaside resort of Mers-les-Bains during a lecture, followed by a friendly discussion.

L’événement A la découverte du Quartier Balnéaire Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-30 par DESTINATION LE TREPORT MERS