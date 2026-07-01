Festival des deux Vallées Orfeo du Cracovia Mers-les-Bains

Informations pratiques

Mers-les-Bains

Festival des deux Vallées Orfeo du Cracovia

13 Rue de l’Église Mers-les-Bains Somme

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 20:45:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Ils viennent des quatre coins de l’Europe, les musiciens de l’Orfeo di Cracovia prendront à nouveau leurs quartiers d’été en Normandie et Picardie. Ils vous donnent rendez-vous sur le thème Divertissement… avec un programme Vivaldi, Bach, Händel, Couperin… et quelques autres compositeurs de l’époque baroque.

Tarif de 10€ à 15€. Gratuit pour les moins de 16 ans.

Ouverture de la billetterie à partir de 20h15.

Réservations recommandées.

May Kristin Savnholm Hegvold Soprano, Jean-Pierre Menuge flûte à bec, Antinio de Sarlo et Caroline Menuge violons baroques, Camille Winckels alto baroque, Amandine Menuge violoncelle baroque, Anna Huszczo clavecin.

Ils viennent des quatre coins de l’Europe, les musiciens de l’Orfeo di Cracovia prendront à nouveau leurs quartiers d’été en Normandie et Picardie. Ils vous donnent rendez-vous sur le thème Divertissement… avec un programme Vivaldi, Bach, Händel, Couperin… et quelques autres compositeurs de l’époque baroque.

Tarif de 10€ à 15€. Gratuit pour les moins de 16 ans.

Ouverture de la billetterie à partir de 20h15.

Réservations recommandées.

May Kristin Savnholm Hegvold Soprano, Jean-Pierre Menuge flûte à bec, Antinio de Sarlo et Caroline Menuge violons baroques, Camille Winckels alto baroque, Amandine Menuge violoncelle baroque, Anna Huszczo clavecin. .

13 Rue de l’Église Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 6 30 49 44 29 hmvb@me.com

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English :

Coming from all corners of Europe, the musicians of the Orfeo di Cracovia will once again set up their summer home in Normandy and Picardy. They invite you to join them for a concert themed “Entertainment…” featuring a program of works by Vivaldi, Bach, Handel, Couperin, and several other Baroque-era composers.

Admission: 10? to 15?. Free for children under 16.

The box office opens at 8:15 p.m.

Reservations recommended.

May Kristin Savnholm Hegvold: Soprano, Jean-Pierre Menuge: recorder, Antinio de Sarlo and Caroline Menuge: Baroque violins, Camille Winckels: Baroque viola, Amandine Menuge: Baroque cello, Anna Huszczo: harpsichord.

L’événement Festival des deux Vallées Orfeo du Cracovia Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-30 par DESTINATION LE TREPORT MERS