Cabine Bain de lecture Plage de Mers-les-Bains Mers-les-Bains

Informations pratiques

Mers-les-Bains

Cabine Bain de lecture

Plage de Mers-les-Bains Esplanade du Général Leclerc Mers-les-Bains Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 14:30:00

fin : 2026-08-31 17:30:00

Date(s) :

2026-07-13

Cabine sur les galets de la plage. Du lundi au samedi de 14h30 à 17h30 sur la plage. (horaires variables en fonction de la météo)

Lecture sur place dans les transats. Une sélection de livres mise à disposition gratuitement sur la plage magazines, presse, romans, BD, documentaires, albums… pour tout âge. Des animations seront proposées au fil de l’été, lecture et atelier créatifs pour les plus jeunes, revue de presse le samedi matin, découverte du patrimoine de la région…

Les mardi 21 juillet, lundi 27 juillet et le mercredi 29 juillet Animation d’atelier de lecture jeux et coloriage pour les 3 /5 ans et les 5/è ans animés par Ionela Delaplace de 14h30 à 17h30.

Cabine sur les galets de la plage. Du lundi au samedi de 14h30 à 17h30 sur la plage. (horaires variables en fonction de la météo)

Lecture sur place dans les transats. Une sélection de livres mise à disposition gratuitement sur la plage magazines, presse, romans, BD, documentaires, albums… pour tout âge. Des animations seront proposées au fil de l’été, lecture et atelier créatifs pour les plus jeunes, revue de presse le samedi matin, découverte du patrimoine de la région…

Les mardi 21 juillet, lundi 27 juillet et le mercredi 29 juillet Animation d’atelier de lecture jeux et coloriage pour les 3 /5 ans et les 5/è ans animés par Ionela Delaplace de 14h30 à 17h30. .

Plage de Mers-les-Bains Esplanade du Général Leclerc Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 2 27 28 06 60

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English :

Beach hut on the pebbles. Monday through Saturday from 2:30 p.m. to 5:30 p.m. on the beach. (Hours may vary depending on the weather.)

Read on the spot in the lounge chairs. A selection of books is available for free on the beach: magazines, newspapers, novels, comics, non-fiction, picture books… for all ages. Activities will be offered throughout the summer, including reading and creative workshops for young children, a Saturday morning press review, and explorations of the region’s heritage…

On Tuesday, July 21, Monday, July 27, and Wednesday, July 29: Reading, games, and coloring workshops for 3–5-year-olds and 5–8-year-olds, led by Ionela Delaplace from 2:30 p.m. to 5:30 p.m.

L’événement Cabine Bain de lecture Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-30 par DESTINATION LE TREPORT MERS