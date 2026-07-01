Informations pratiques

Mers-les-Bains

Exposition Sculptures Monumentales en bord de mer

Mers-les-Bains Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-07-10

Sculptures Monumentales en bord de mer

Sculptures Monumentales en bord de mer .

Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 2 35 50 08 46 serviceculturel@ville-merslesbains.fr

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English :

Monumental Sculptures by the Sea

L’événement Exposition Sculptures Monumentales en bord de mer Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-30 par DESTINATION LE TREPORT MERS