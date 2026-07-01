AGENDA · Mers-les-Bains
Exposition Sculptures Monumentales en bord de mer Mers-les-Bains
vendredi 10 juillet 2026 · Mers-les-Bains
Informations pratiques
Mers-les-Bains
Exposition Sculptures Monumentales en bord de mer
Mers-les-Bains Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-07-10
Sculptures Monumentales en bord de mer
Sculptures Monumentales en bord de mer .
Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 2 35 50 08 46 serviceculturel@ville-merslesbains.fr
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English :
Monumental Sculptures by the Sea
L’événement Exposition Sculptures Monumentales en bord de mer Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-30 par DESTINATION LE TREPORT MERS
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