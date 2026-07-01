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AGENDA · Mers-les-Bains

Exposition Sculptures Monumentales en bord de mer Mers-les-Bains

vendredi 10 juillet 2026 · Mers-les-Bains

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Ville
80350 Mers-les-Bains
Département
Somme
Tarif
0 0 Gratuit

Mers-les-Bains

Exposition Sculptures Monumentales en bord de mer

Mers-les-Bains Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-07-10

Sculptures Monumentales en bord de mer
Sculptures Monumentales en bord de mer   .

Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 2 35 50 08 46  serviceculturel@ville-merslesbains.fr

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English :

Monumental Sculptures by the Sea

L’événement Exposition Sculptures Monumentales en bord de mer Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-30 par DESTINATION LE TREPORT MERS

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