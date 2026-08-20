À la découverte du Soleil noir, Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine, Toulouse

Informations pratiques

À la découverte du Soleil noir Mardi 13 octobre, 18h00 Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-13T18:00:00+02:00 – 2026-10-13T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-13T18:00:00+02:00 – 2026-10-13T19:00:00+02:00

Mardi 13 octobre – 18h

Max Ernst, Marcel Duchamp, Alberto Giacometti, Errò, Alexander Calder, Lucio Fontana… Les artistes ayant collaboré à la série des livres-objets des Éditions du Soleil Noir comptent parmi les créateurs les plus célèbres du XXe siècle. Pourtant, cette aventure à la croisée des arts, queue de comète du Surréalisme, est aujourd’hui peu ou mal connue.

La Bibliothèque d’étude et du patrimoine possède pourtant dans ses fonds une trentaine d’ouvrages du Soleil Noir, dont une quinzaine de précieux livres-objets. À découvrir.

Bibliothèque d’étude et du patrimoine – Salle patrimoine

Durée : 30 min

Sur inscription à mediation.bep@mairie-toulouse.fr

Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine 1 Rue du Périgord, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 62 27 40 88 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/bibliotheque-detude-et-du-patrimoine [{« type »: « email », « value »: « mediation.bep@mairie-toulouse.fr »}] [{« link »: « mailto:mediation.bep@mairie-toulouse.fr »}] Bibliothèque historique de la ville, la bibliothèque d’étude et du patrimoine est aussi appelée « Périgord ». Elle s’adresse particulièrement aux étudiants et chercheurs.Inauguré en octobre 1935, le bâtiment abritant la bibliothèque est dû à l’architecte de la ville, Jean Montariol. D’une surface de 9 000m2, c’est l’une des plus importantes réalisations en France en matière de bibliothèques dans la période de l’entre deux guerres. Une importante rénovation du bâtiment a eu lieu au début des années 2000, parallèlement à la construction de la Médiathèque José Cabanis. Métro : ligne A – station Capitole et ligne B – station Jeanne d’ArcVélô-Toulouse : station 14 – 26, rue du Périgord

Exploration des fonds