UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Toulouse

Visite 30 min exposition Stéphanie Mansy, Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy, Toulouse

vendredi 21 août 2026 · Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy · Toulouse

Visite 30 min exposition Stéphanie Mansy, Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy, Toulouse

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Lieu
Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy
Adresse
13 rue de la Pleau 31000 Toulouse
Ville
31000 Toulouse
Département
Haute-Garonne
Tarif
Entrée musée. réservation en ligne

Visite 30 min exposition Stéphanie Mansy Vendredi 21 août, 11h00 Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy Haute-Garonne

Entrée musée. réservation en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-21T11:00:00+02:00 – 2026-08-21T11:30:00+02:00
Fin : 2026-08-21T11:00:00+02:00 – 2026-08-21T11:30:00+02:00

30 minutes pour découvrir les dessins préparatoires qui ont permis à Stéphanie Mansy de créer les vastes compositions en noir et blanc qui se déploient dans le cloître des Augustins, et comprendre le cheminement intellectruel de l’artiste : entre carrières de marbre, colonnade gothique, gestes de restauration et images d’archives.

Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy 13 rue de la Pleau 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 31 22 95 40 https://museepauldupuy.toulouse.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.musee-dupuy.toulouse.fr/selection/timeslotpass?productId=10229924809658 »}] Le musée accueille l’une des plus belles collections d’arts graphiques et d’arts décoratifs du sud de la France, dont notamment un ensemble unique de dessins languedociens et italiens et une collection d’horlogerie ancienne de rang international. Métro : ligne B – station Carmes
Découvrez en 30 minutes l’expo Syntone – Echos

À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)