À la découverte du Trottebec Tourlaville Cherbourg-en-Cotentin

Cherbourg-en-Cotentin

À la découverte du Trottebec

Tourlaville 356 rue des Algues Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 14:00:00

fin : 2026-04-21 16:00:00

Date(s) :

2026-04-21

Une sortie pédagogique, conférence tout public pour partir à l’exploration de la rivière et de ses habitants.

Inscription obligatoire. .

Tourlaville 356 rue des Algues Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 22 22 16 maison.littoral.50110@cherbourg.fr

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English : À la découverte du Trottebec

L’événement À la découverte du Trottebec Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin