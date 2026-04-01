À la découverte du Trottebec Tourlaville Cherbourg-en-Cotentin
À la découverte du Trottebec Tourlaville Cherbourg-en-Cotentin mardi 21 avril 2026.
Cherbourg-en-Cotentin
À la découverte du Trottebec
Tourlaville 356 rue des Algues Cherbourg-en-Cotentin Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 14:00:00
fin : 2026-04-21 16:00:00
Date(s) :
2026-04-21
Une sortie pédagogique, conférence tout public pour partir à l’exploration de la rivière et de ses habitants.
Inscription obligatoire. .
Tourlaville 356 rue des Algues Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 22 22 16 maison.littoral.50110@cherbourg.fr
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English : À la découverte du Trottebec
L’événement À la découverte du Trottebec Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin
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