Cherbourg-en-Cotentin

Kektum’Chantes ? Comédie musicales absurde

Cherbourg-Octeville 20 rue de l’Abbaye Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:30:00

fin : 2026-05-30 22:30:00

Date(s) :

2026-05-30 2026-05-31

KEKTUM’CHANTES ?

Cette comédie musicale est un spectacle imaginé spécialement pour l’atelier de comédie musicale de la MJC, construit à partir des morceaux choisis par les membres de la troupe.

Livret et mise en scène Célia Bréard.

Compositions interprétées Nino Ferrer, Amel Bent, Queen, Philippe Katerine, Jean-Jacques Goldman, etc. .

Cherbourg-Octeville 20 rue de l’Abbaye Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 53 31 72 centre@mjc-cherbourg.fr

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English : Kektum’Chantes ? Comédie musicales absurde

L’événement Kektum’Chantes ? Comédie musicales absurde Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin