Spectacle Sarah Schwab Equeurdreville-Hainneville Cherbourg-en-Cotentin

Spectacle Sarah Schwab

Equeurdreville-Hainneville Avenue du Thivet Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 21:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Sarah SCHWAB, Du rêve à la réalité tournée 2026.

Ses quatre premières voix, Dalida, Vanessa Paradis, Cœur de Pirate et Lara Fabian lui ont permis de devenir célèbre grâce à ses vidéos diffusées sur les réseaux sociaux qui atteignent plus d’un million de vues. Elle est très rapidement repérée par Patrick Sébastien pour ses incroyables talents d’imitatrice.

Du rêve à la réalité est son nouveau spectacle unique d’imitations toutes plus bluffantes les unes que les autres. Dans une mise en scène de Patrick Sébastien, découvrez une succession de performances vocales Céline Dion, Britney Spears, Véronique Sanson, Anastasia, Vanessa Paradis, Lady Gaga et des dizaines d’autres.

Placement en catégorie OR ou catégorie 1 au choix, sous réserve des places disponibles.

Se référer au plan en téléchargement ci-après. .

Equeurdreville-Hainneville Avenue du Thivet Cherbourg-en-Cotentin 50120 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr

