A la découverte d’une Roseraie patrimoniale, Parc de la Roseraie, Schiltigheim

Informations pratiques

A la découverte d’une Roseraie patrimoniale 19 et 20 septembre Parc de la Roseraie Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrez la Roseraie de Schiltigheim, un jardin à la française centenaire créé par des ouvriers et artisans locaux amoureux de la rose. Laissez-vous guider par les bénévoles qui continuent à faire vivre cet écrin floral, entre histoire et savoir-faire.

Parc de la Roseraie Rue Contades 67300 Schiltigheim Schiltigheim 67300 Bas-Rhin Grand Est https://www.ville-schiltigheim.fr/ Découvrez la Roseraie, créée en 1926 par un petit groupe de cheminots et d’artisans amoureux de roses.

L’histoire du site, ainsi que des conseils de taille et de plantation, vous seront dévoilés par les membres de l’association Les Amis des Roses.

Visites proposées par l’association Les Amis des Roses de Schiltigheim.

Découvrez la Roseraie de Schiltigheim, un jardin à la française centenaire créé par des ouvriers et artisans locaux amoureux de la rose. Laissez-vous guider par les bénévoles qui continuent à faire…

©Ville de Schiltigheim