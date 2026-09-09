Conférences flash : un menu, une histoire, Ferme Linck, Schiltigheim
samedi 19 septembre 2026 · Ferme Linck · Schiltigheim
Informations pratiques
Conférences flash : un menu, une histoire 19 et 20 septembre Ferme Linck Bas-Rhin
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Causeries gourmandes et patrimoniales. Venez découvrir une sélection de menus issus de la collection d’Auguste Michel, gastronome et mécène schilikois. Portez un regard renouvelé sur ces documents qui se lisent comme de véritables témoins du XIXe siècle. À travers leur iconographie, leur composition et les références qu’ils mobilisent, ces menus révèlent un univers où se rencontrent patrimoine culinaire, expression artistique et vie culturelle. Chaque menu devient ainsi une archive à déchiffrer, révélatrice d’une époque où la table était aussi un lieu de création et de dialogue.
Ferme Linck 22 rue d’Adelshoffen, 67300 Schiltigheim Schiltigheim 67300 Bas-Rhin Grand Est La Ville y présente une exposition qui retrace le passé industriel de la Commune entre 1860 et 1939.
Schiltigheim était particulièrement dynamique avec des industries nombreuses et innovantes : brasseries, tonnellerie, agro-alimentaire, verreries, briqueterie, chaudronnerie, installations frigorifiques livrées dans le monde entier…. La situation économique s’est dégradée après la Seconde Guerre mondiale, et notamment ces dernières années avec la fermeture de 4 des 5 brasseries. Mais l’énergie est de nouveau présente pour redonner du lustre à Schiltigheim. Transports en commun
Causeries gourmandes et patrimoniales. Venez découvrir une sélection de menus issus de la collection d’Auguste Michel, gastronome et mécène schilikois. Portez un regard renouvelé sur ces documents se…
©Ville de Schiltigheim
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