Le Verger du Dinghof, entre nature et patrimoine, Dinghof, Schiltigheim

Informations pratiques

Le Verger du Dinghof, entre nature et patrimoine Dimanche 20 septembre, 14h00 Dinghof Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez flâner, jouer et vous informer en déambulant dans un écrin de verdure. Découvrez son verger, son jardin pédagogique et la biodiversité qui y est préservée.

Des jeux originaux imaginés par les jeunes de la Maison du jeune citoyen et une signalétique patrimoniale permettront d’en apprendre davantage sur l’histoire de l’institution du Dinghof d’Adelshoffen, ainsi que sur les vestiges mis au jour lors des fouilles archéologiques menées en 2018.

Dinghof 37 Rue d’Adelshoffen, 67300 Schiltigheim Schiltigheim 67300 Bas-Rhin Grand Est Le site du Dinghof est occupé depuis le Néolithique jusqu’à nos jours. Il a fait l’objet d’importantes fouilles archéologiques en 2018, qui ont donné lieu à un rapport de fouille préventive publié en 2021.

La traduction littérale de Dinghof est cour (hof) du plaid (ding), le mot « plaid » étant usité au Moyen Âge. On dirait plutôt, de nos jours, « cour de l’assemblée ». « Dinghof » n’ayant pas d’équivalent en français, on utilise généralement l’expression « cour domaniale ». Selon l’historien Jean-Jacques Schwien, au Moyen Âge, un Dinghof est une sorte de ferme qui servait de lieu où l’on réunissait les recettes en grains de certaines institutions. C’est un des hauts lieux de l’organisation de la vie rurale, jusqu’à la Révolution française. Dans la région se trouvait une centaine de Dinghöfe dont beaucoup ont disparu après la Révolution.

Venez flâner, jouer et vous informer en déambulant dans un écrin de verdure. Découvrez son verger, son jardin pédagogique et la biodiversité qui y est préservée.

©Ville de Schiltigheim