Visite guidée sur les pas d’un gastronome, Auguste Michel, Médiathèque Frida Kahlo, Schiltigheim

Informations pratiques

Visite guidée sur les pas d’un gastronome, Auguste Michel Samedi 19 septembre, 10h30 Médiathèque Frida Kahlo Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Partez à la découverte d’Auguste Michel (1859-1909), fabricant de foie gras, aubergiste de la Maison Rouge, mécène et collectionneur passionné. De la Médiathèque Frida Kahlo à la Ferme Linck, la visite retrace le parcours d’une personnalité qui a profondément marqué la vie culturelle alsacienne à la fin du XIXe siècle. Créateur du Kunschthafe, Auguste Michel réunissait, autour de sa table, artistes, écrivains et intellectuels, lors de banquets où se mêlaient gastronomie, création artistique et débats sur la culture alsacienne.

(Rendez-vous devant la Médiathèque)

Médiathèque Frida Kahlo 7 place de l’église 67300 Schiltigheim Schiltigheim 67300 Bas-Rhin Grand Est +33 (0)3 68 98 52 39 https://www.mediatheques.strasbourg.eu/mediatheque-frida-kahlo.aspx La Médiathèque Frida Kahlo est la quatrième médiathèque de l’Eurométropole de Strasbourg. Il s’agit d’une médiathèque de proximité qui a vocation à rayonner sur l’ensemble des communes du bassin de vie Nord. Ce nouvel établissement intègre les évolutions des pratiques culturelles de ces dernières années : collections réduites, dialogue encouragé, accès aux ressources nécessaires à l’insertion dans la vie de la cité, facilitation des relations entre tous les habitants, présence du numérique et du jeu.

Les 2500 m² d’espaces intérieurs sont dédiés aux publics, auxquels il faut ajouter une terrasse végétalisée de 450 m², véritable îlot de fraîcheur qui contribue à une identité bien spécifique.

Ces espaces se déploient sur 3 niveaux avec une grande salle commune et modulable qui peut fonctionner sans ouvrir toute la médiathèque.

Les espaces Cinéma et Jeux Vidéo du rez-de-chaussée sont ouverts sur l’ensemble de la médiathèque et permettent à tous les publics de bénéficier d’un matériel de haute technologie pour la pratique numérique. Un espace de jeu, type ludothèque, est proposé à proximité pour jouer sur place.

Côté jeunesse, les enfants peuvent profiter d’un double espace qui regroupe les collections dédiées, d’un auditorium pour la lecture, d’un espace numérique, de fauteuils et de modules intégrés au mobilier et d’une cabane pour les tout-petits. Le projet architectural intègre des objectifs environnementaux dans le choix des matériaux et d’une conception bioclimatique optimisée. Tram B – arrêt Futura Glacière

Bus C5 et 60 – arrêt Frida Kahlo

Bus C3 et C5 – arrêt Maison rouge

Partez à la découverte d’Auguste Michel (1859-1909), fabricant de foie gras, aubergiste de la Maison Rouge, mécène et collectionneur passionné. De la Médiathèque Frida Kahlo à la Ferme Linck, la le a…

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