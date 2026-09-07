Plus de 7000 ans d’histoire : lectures au Verger du Dinghof, Dinghof, Schiltigheim

Informations pratiques

Plus de 7000 ans d’histoire : lectures au Verger du Dinghof Dimanche 20 septembre, 14h00 Dinghof Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Ancienne cour domaniale médiévale, le Verger du Dinghof est un écrin de verdure au riche passé. En écho à cette histoire, l’association Lire et Faire Lire invite les enfants de 18 mois à 10 ans, ainsi que leurs familles, à des lectures de livres adaptées à chaque tranche d’âge (contes, revues…). À travers des histoires inspirées de la Préhistoire ou du Moyen Âge, petits et grands pourront rêver, éveiller leur curiosité et imaginer le quotidien de celles et ceux qui ont vécu sur ces terres.

Dinghof 37 Rue d’Adelshoffen, 67300 Schiltigheim Schiltigheim 67300 Bas-Rhin Grand Est Le site du Dinghof est occupé depuis le Néolithique jusqu’à nos jours. Il a fait l’objet d’importantes fouilles archéologiques en 2018, qui ont donné lieu à un rapport de fouille préventive publié en 2021.

La traduction littérale de Dinghof est cour (hof) du plaid (ding), le mot « plaid » étant usité au Moyen Âge. On dirait plutôt, de nos jours, « cour de l’assemblée ». « Dinghof » n’ayant pas d’équivalent en français, on utilise généralement l’expression « cour domaniale ». Selon l’historien Jean-Jacques Schwien, au Moyen Âge, un Dinghof est une sorte de ferme qui servait de lieu où l’on réunissait les recettes en grains de certaines institutions. C’est un des hauts lieux de l’organisation de la vie rurale, jusqu’à la Révolution française. Dans la région se trouvait une centaine de Dinghöfe dont beaucoup ont disparu après la Révolution.

Ancienne cour domaniale médiévale, le Verger du Dinghof est un écrin de verdure au riche passé. En écho à cette histoire, l’association Lire et Faire Lire invite les enfants de 18 mois à 10 ans, que…

©Ville de Schiltigheim