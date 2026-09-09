Jeu de piste : Les secrets de la tombe mystérieuse, Médiathèque Frida Kahlo, Schiltigheim

Informations pratiques

Jeu de piste : Les secrets de la tombe mystérieuse Samedi 19 septembre, 14h00 Médiathèque Frida Kahlo Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Entre amis ou en famille, en solo ou en groupe, plongez dans le Schiltigheim d’autrefois à travers un jeu de piste dans les rues du quartier centre ! Muni d’un carnet de jeu, vous serez invité à percer le secret d’un ancien journal et de son lien avec une mystérieuse tombe. En résolvant une série d’énigmes et en observant le paysage urbain actuel pour y déceler les traces du passé, c’est tout un pan de l’histoire industrielle et sociale de la ville qui se dévoilera au fil du parcours.

Médiathèque Frida Kahlo 7 place de l’église 67300 Schiltigheim Schiltigheim 67300 Bas-Rhin Grand Est +33 (0)3 68 98 52 39 https://www.mediatheques.strasbourg.eu/mediatheque-frida-kahlo.aspx La Médiathèque Frida Kahlo est la quatrième médiathèque de l’Eurométropole de Strasbourg. Il s’agit d’une médiathèque de proximité qui a vocation à rayonner sur l’ensemble des communes du bassin de vie Nord. Ce nouvel établissement intègre les évolutions des pratiques culturelles de ces dernières années : collections réduites, dialogue encouragé, accès aux ressources nécessaires à l’insertion dans la vie de la cité, facilitation des relations entre tous les habitants, présence du numérique et du jeu.

Les 2500 m² d’espaces intérieurs sont dédiés aux publics, auxquels il faut ajouter une terrasse végétalisée de 450 m², véritable îlot de fraîcheur qui contribue à une identité bien spécifique.

Ces espaces se déploient sur 3 niveaux avec une grande salle commune et modulable qui peut fonctionner sans ouvrir toute la médiathèque.

Les espaces Cinéma et Jeux Vidéo du rez-de-chaussée sont ouverts sur l’ensemble de la médiathèque et permettent à tous les publics de bénéficier d’un matériel de haute technologie pour la pratique numérique. Un espace de jeu, type ludothèque, est proposé à proximité pour jouer sur place.

Côté jeunesse, les enfants peuvent profiter d’un double espace qui regroupe les collections dédiées, d’un auditorium pour la lecture, d’un espace numérique, de fauteuils et de modules intégrés au mobilier et d’une cabane pour les tout-petits. Le projet architectural intègre des objectifs environnementaux dans le choix des matériaux et d’une conception bioclimatique optimisée. Tram B – arrêt Futura Glacière

Bus C5 et 60 – arrêt Frida Kahlo

Bus C3 et C5 – arrêt Maison rouge

Entre amis ou en famille, en solo ou en groupe, plongez dans le Schiltigheim d’autrefois à travers un jeu de piste dans les rues du quartier centre ! Muni d’un carnet de jeu, vous serez invité à le y…

©Ville de Schiltigheim