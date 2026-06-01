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À la ligne, Parc de la France-Libre et de la Résistance, Villeurbanne

À la ligne, Parc de la France-Libre et de la Résistance, Villeurbanne

À la ligne, Parc de la France-Libre et de la Résistance, Villeurbanne samedi 20 juin 2026.

Lieu : Parc de la France-Libre et de la Résistance

Adresse : 172 B rue Anatole France 69100 Villeurbanne

Ville : 69100 Villeurbanne

Département : Métropole de Lyon

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

À la ligne Samedi 20 juin, 15h45 Parc de la France-Libre et de la Résistance Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T15:45:00+02:00 – 2026-06-20T16:55:00+02:00
Fin : 2026-06-20T15:45:00+02:00 – 2026-06-20T16:55:00+02:00

Ouvrier intérimaire, il accepte des travaux pénibles, peu payés, dans des conditions souvent avilissantes. Cette histoire vraie est celle de Joseph Ponthus (1978-2021) qui livre à la fois un journal intime, un témoignage puissant sur la condition ouvrière.

À partir de 12 ans

Parc de la France-Libre et de la Résistance 172 B rue Anatole France
69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes
Ouvrier intérimaire, il accepte des travaux pénibles, peu payés, dans des conditions souvent avilissantes. Un témoignage puissant de Joseph Ponthus (1978-2021).

© Clara Grisot

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