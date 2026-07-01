À la lisière, entre l’eau et la berge, entre la terre et le large Beuzec-Cap-Sizun
jeudi 9 juillet 2026 · Beuzec-Cap-Sizun
Informations pratiques
Beuzec-Cap-Sizun
À la lisière, entre l’eau et la berge, entre la terre et le large
Maison-phare du Millier Beuzec-Cap-Sizun Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 15:00:00
fin : 2026-08-29 19:00:00
Date(s) :
2026-07-09
L’association Maison-phare du Millier présente 2 expositions avant la restauration du lieu.
Une exposition sur l’histoire de cette construction de signalisation maritime au XIXème siècle.
Et les peintures de Laurence Bernard en écho à la berge, la terre, le large et l’eau. Les œuvres de l’artiste témoignent de la recherche d’un geste graphique qui devient mouvement, amplitude, ondulation et respiration. Laurence Bernard peint sur toiles de lin et de chanvre du XIXe siècle. .
Maison-phare du Millier Beuzec-Cap-Sizun 29790 Finistère Bretagne +33 6 31 74 75 37
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English :
L’événement À la lisière, entre l’eau et la berge, entre la terre et le large Beuzec-Cap-Sizun a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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