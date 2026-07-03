À la lumière d’un regard Maison des associations Guyneêr Salle Saint-Exupéry Le Creusot
samedi 7 novembre 2026 · Maison des associations Guyneêr Salle Saint-Exupéry · Le Creusot
Informations pratiques
Le Creusot
À la lumière d’un regard
Maison des associations Guyneêr Salle Saint-Exupéry 5 rue Guynemer Le Creusot Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 17:00:00
fin : 2026-11-07 18:30:00
Date(s) :
2026-11-07
Conférence-spectacle avec l’association nationale Neztoiles, organisée par l’association JALMALV, un rendez-vous intergénérationnel pour une expérience originale, interactive et ressourçante.
Deux clowns aborderont la question de l’accompagnement. Comment un autre regard est-il possible pour accompagner la fin de vie ? Et si la clé était la joie profonde. Un paradoxe ou une nécessité ?
De quoi nourrir toute une vie. .
Maison des associations Guyneêr Salle Saint-Exupéry 5 rue Guynemer Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 32 79 36 24 jalmalv.lecreusot.montceau@gmail.com
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English : À la lumière d’un regard
L’événement À la lumière d’un regard Le Creusot a été mis à jour le 2026-07-03 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II
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