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AGENDA · Le Creusot

À la lumière d’un regard Maison des associations Guyneêr Salle Saint-Exupéry Le Creusot

samedi 7 novembre 2026 · Maison des associations Guyneêr Salle Saint-Exupéry · Le Creusot

Informations pratiques

Début
samedi 7 novembre 2026
Fin
samedi 7 novembre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Maison des associations Guyneêr Salle Saint-Exupéry
Adresse
5 rue Guynemer
Ville
71200 Le Creusot
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Le Creusot

À la lumière d’un regard

Maison des associations Guyneêr Salle Saint-Exupéry 5 rue Guynemer Le Creusot Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 17:00:00
fin : 2026-11-07 18:30:00

Date(s) :
2026-11-07

Conférence-spectacle avec l’association nationale Neztoiles, organisée par l’association JALMALV, un rendez-vous intergénérationnel pour une expérience originale, interactive et ressourçante.
Deux clowns aborderont la question de l’accompagnement. Comment un autre regard est-il possible pour accompagner la fin de vie ? Et si la clé était la joie profonde. Un paradoxe ou une nécessité ?
De quoi nourrir toute une vie.   .

Maison des associations Guyneêr Salle Saint-Exupéry 5 rue Guynemer Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 32 79 36 24  jalmalv.lecreusot.montceau@gmail.com

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English : À la lumière d’un regard

L’événement À la lumière d’un regard Le Creusot a été mis à jour le 2026-07-03 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II

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