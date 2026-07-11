À la manière de… Keith Haring Bibliothèque Drouot Paris

Informations pratiques

Toi aussi, fabrique un chef d’œuvre à la manière de Keith Haring. Inspire toi de ses graffitis, compose, colle et colorie ton œuvre originale. Atelier créatif pour les 5-8 ans

Suivez le compte Instagram de la bibliothèque Drouot : Bibliothèque Drouot (@bibdrouot) • Photos et vidéos Instagram

Réalise ton œuvre d’art en t’inspirant de l’univers du célèbre artiste new-yorkais.

Le samedi 03 octobre 2026

de 10h30 à 11h30

gratuit Public enfants. A partir de 5 ans. Jusqu’à 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-03T13:30:00+02:00

fin : 2026-10-03T14:30:00+02:00

Date(s) : 2026-10-03T10:30:00+02:00_2026-10-03T11:30:00+02:00

Bibliothèque Drouot 11 rue Drouot 75009 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-drouot-1719 +33142469778 bibliotheque.drouot@paris.fr



Afficher la carte du lieu Bibliothèque Drouot et trouvez le meilleur itinéraire

