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À la manière de… Keith Haring Bibliothèque Drouot Paris

samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque Drouot · Paris

À la manière de… Keith Haring Bibliothèque Drouot Paris

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque Drouot
Adresse
11 rue Drouot
Ville
75009 Paris
Département
Paris

Toi aussi, fabrique un chef d’œuvre à la manière de Keith Haring. Inspire toi de ses graffitis, compose, colle et colorie ton œuvre originale. Atelier créatif pour les 5-8 ans

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Réalise ton œuvre d’art en t’inspirant de l’univers du célèbre artiste new-yorkais.
Le samedi 03 octobre 2026
de 10h30 à 11h30
gratuit Public enfants. A partir de 5 ans. Jusqu’à 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-03T13:30:00+02:00
fin : 2026-10-03T14:30:00+02:00
Date(s) : 2026-10-03T10:30:00+02:00_2026-10-03T11:30:00+02:00

Bibliothèque Drouot 11 rue Drouot  75009 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-drouot-1719 +33142469778 bibliotheque.drouot@paris.fr


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