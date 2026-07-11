À la manière de… Keith Haring Bibliothèque Drouot Paris
samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque Drouot · Paris
Informations pratiques
Toi aussi, fabrique un chef d’œuvre à la manière de Keith Haring. Inspire toi de ses graffitis, compose, colle et colorie ton œuvre originale. Atelier créatif pour les 5-8 ans
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Réalise ton œuvre d’art en t’inspirant de l’univers du célèbre artiste new-yorkais.
Le samedi 03 octobre 2026
de 10h30 à 11h30
gratuit Public enfants. A partir de 5 ans. Jusqu’à 8 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-03T13:30:00+02:00
fin : 2026-10-03T14:30:00+02:00
Date(s) : 2026-10-03T10:30:00+02:00_2026-10-03T11:30:00+02:00
Bibliothèque Drouot 11 rue Drouot 75009 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-drouot-1719 +33142469778 bibliotheque.drouot@paris.fr
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