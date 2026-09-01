À la mode # 1 Saint-Yrieix-la-Perche
mardi 22 septembre 2026 · Saint-Yrieix-la-Perche
Informations pratiques
Saint-Yrieix-la-Perche
À la mode # 1
12 Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 18:30:00
fin : 2026-09-22 19:30:00
Date(s) :
2026-09-22
C’est bientôt la fashion week à Paris. L’occasion de réviser ses classiques. Pour ce premier épisode, direction l’ Antiquité, afin de revenir aux origines du textile, sa fabrication et les premières traditions vestimentaires qui marquent encore notre rapport à l’habillement. .
12 Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 56 14 25 musee@saint-yrieix.fr
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English : À la mode # 1
L’événement À la mode # 1 Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-08-31 par Terres de Limousin
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