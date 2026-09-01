Informations pratiques

Saint-Yrieix-la-Perche

À la mode # 1

12 Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-22 18:30:00

fin : 2026-09-22 19:30:00

Date(s) :

2026-09-22

C’est bientôt la fashion week à Paris. L’occasion de réviser ses classiques. Pour ce premier épisode, direction l’ Antiquité, afin de revenir aux origines du textile, sa fabrication et les premières traditions vestimentaires qui marquent encore notre rapport à l’habillement. .

12 Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 56 14 25 musee@saint-yrieix.fr

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English : À la mode # 1

L’événement À la mode # 1 Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-08-31 par Terres de Limousin