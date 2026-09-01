UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Yrieix-la-Perche

À la mode # 1 Saint-Yrieix-la-Perche

mardi 22 septembre 2026 · Saint-Yrieix-la-Perche

À la mode # 1 Saint-Yrieix-la-Perche

Informations pratiques

Début
mardi 22 septembre 2026
Fin
mardi 22 septembre 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
12 Place Attane
Ville
87500 Saint-Yrieix-la-Perche
Département
Haute-Vienne
Tarif
5 5 5 Tarif de base plein tarif

Saint-Yrieix-la-Perche

À la mode # 1

12 Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 18:30:00
fin : 2026-09-22 19:30:00

Date(s) :
2026-09-22

C’est bientôt la fashion week à Paris. L’occasion de réviser ses classiques. Pour ce premier épisode, direction l’ Antiquité, afin de revenir aux origines du textile, sa fabrication et les premières traditions vestimentaires qui marquent encore notre rapport à l’habillement.   .

12 Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 56 14 25  musee@saint-yrieix.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : À la mode # 1

L’événement À la mode # 1 Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-08-31 par Terres de Limousin

À voir aussi à Saint-Yrieix-la-Perche (Haute-Vienne)