À la recherche de l’histoire musicale d’Aix-les-Bains, Archives municipales d’Aix-les-Bains, Aix-les-Bains

Informations pratiques

À la recherche de l’histoire musicale d’Aix-les-Bains Samedi 19 septembre, 14h00, 15h30, 17h00 Archives municipales d’Aix-les-Bains Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Poussez les portes des Archives Municipales d’Aix-les-Bains et découvrez comment les documents d’hier racontent l’histoire de la ville, de l’Antiquité à nos jours. La visite sera également l’occasion d’explorer le remarquable fonds musical historique conservé par les Archives, qui fait actuellement l’objet d’une étude.

SAMEDI à 14h, 15h30 et 17h | Durée : 1h | À partir de 8 ans

Archives municipales d’Aix-les-Bains 4, rue Alice Eynard, 73100 Aix-les-Bains Aix-les-Bains 73100 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://web.digitick.com/journees-du-patrimoine-2026-visite-rhone-alpes-css5-otaixlesbainsrivieradesalpes-pg1-rg30127.html#compEtape1 »}]

Journées européennes du patrimoine

©Archives municipales d’Aix-les-Bains