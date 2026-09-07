Visite insolite de la bibliothèque, Bibliothèque Lamartine et archives municipales, Aix-les-Bains

Informations pratiques

Visite insolite de la bibliothèque Samedi 19 septembre, 10h00, 15h00 Bibliothèque Lamartine et archives municipales Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Lors de visites insolites, explorez l’architecture secrète de la bibliothèque et découvrez un métier méconnu : celui de bibliothécaire. Entre patrimoine, anecdotes et savoir-faire, laissez-vous surprendre par cet univers fascinant, bien au-delà des livres.

SAMEDI de 10h à 11h et de 15h à 16h

Durée : 1h .

Bibliothèque Lamartine et archives municipales 2 Rue Lamartine, 73100 Aix-les-Bains, France Aix-les-Bains 73100 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33479612940 https://www.bm-aixlesbains.net [{« type »: « link », « value »: « https://web.digitick.com/journees-du-patrimoine-2026-visite-rhone-alpes-css5-otaixlesbainsrivieradesalpes-pg1-rg30127.html#compEtape1 »}] Le service des archives de la Ville d’Aix-les-Bains, créé en 1992, conserve des documents administratifs depuis le XVIIIe siècle. Un incendie en 1739 a détruit les archives antérieures. Les archives modernes (1792-1983) représentent 400 mètres linéaires. Les documents sont répartis entre 3 sites : le 3e étage de la bibliothèque municipale et 2 annexes.

Lors de visites insolites, explorez l’architecture secrète de la bibliothèque et découvrez un métier méconnu : celui de bibliothécaire. Entre patrimoine, anecdotes et savoir-faire, laissez-vous par …

©L Mouchetan Verny