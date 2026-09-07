Visite insolite de la bibliothèque, Bibliothèque Lamartine et archives municipales, Aix-les-Bains
samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque Lamartine et archives municipales · Aix-les-Bains
Informations pratiques
Visite insolite de la bibliothèque Samedi 19 septembre, 10h00, 15h00 Bibliothèque Lamartine et archives municipales Savoie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Lors de visites insolites, explorez l’architecture secrète de la bibliothèque et découvrez un métier méconnu : celui de bibliothécaire. Entre patrimoine, anecdotes et savoir-faire, laissez-vous surprendre par cet univers fascinant, bien au-delà des livres.
SAMEDI de 10h à 11h et de 15h à 16h
Durée : 1h .
Bibliothèque Lamartine et archives municipales 2 Rue Lamartine, 73100 Aix-les-Bains, France Aix-les-Bains 73100 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33479612940 https://www.bm-aixlesbains.net [{« type »: « link », « value »: « https://web.digitick.com/journees-du-patrimoine-2026-visite-rhone-alpes-css5-otaixlesbainsrivieradesalpes-pg1-rg30127.html#compEtape1 »}] Le service des archives de la Ville d’Aix-les-Bains, créé en 1992, conserve des documents administratifs depuis le XVIIIe siècle. Un incendie en 1739 a détruit les archives antérieures. Les archives modernes (1792-1983) représentent 400 mètres linéaires. Les documents sont répartis entre 3 sites : le 3e étage de la bibliothèque municipale et 2 annexes.
Lors de visites insolites, explorez l’architecture secrète de la bibliothèque et découvrez un métier méconnu : celui de bibliothécaire. Entre patrimoine, anecdotes et savoir-faire, laissez-vous par …
©L Mouchetan Verny
À voir aussi à Aix-les-Bains (Savoie)
- Les anciens Palaces : le Splendide, le Royal et l’Excelsior, Les anciens palaces : le Splendide, le Royal et l’Excelsior, Aix-les-Bains 19 septembre 2026
- Braderie de livres . Bibliothèque Municipale Lamartine, Bibliothèque Lamartine et archives municipales, Aix-les-Bains 19 septembre 2026
- Aix et ses marquis Exposition . Bibliothèque Municipale Lamartine, Bibliothèque Lamartine et archives municipales, Aix-les-Bains 19 septembre 2026
- L’ancien palace 1900 » Regina Grand Hôtel Bernascon », Le Bernascon, Aix-les-Bains 19 septembre 2026
- Exposition Street photography, Bibliothèque Lamartine et archives municipales, Aix-les-Bains 19 septembre 2026