Exposition Street photography, Bibliothèque Lamartine et archives municipales, Aix-les-Bains

Informations pratiques

Exposition Street photography 19 et 20 septembre Bibliothèque Lamartine et archives municipales Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

À l’occasion du bicentenaire de l’invention de la photographie, l’exposition du Photo Club Aix-les-Bains explore la « street photography » à travers des regards singuliers sur la vie urbaine. Instants fugaces, scènes spontanées et émotions brutes capturent le quotidien, révélant la poésie et l’humanité cachées dans la rue.

Vernissage le mardi 1er septembre.

Du 1er au 26 septembre

Bibliothèque Lamartine et archives municipales 2 Rue Lamartine, 73100 Aix-les-Bains, France Aix-les-Bains 73100 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33479612940 https://www.bm-aixlesbains.net Le service des archives de la Ville d’Aix-les-Bains, créé en 1992, conserve des documents administratifs depuis le XVIIIe siècle. Un incendie en 1739 a détruit les archives antérieures. Les archives modernes (1792-1983) représentent 400 mètres linéaires. Les documents sont répartis entre 3 sites : le 3e étage de la bibliothèque municipale et 2 annexes.

À l’occasion du bicentenaire de l’invention de la photographie, l’exposition du Photo Club Aix-les-Bains explore la « street photography » à travers des regards singuliers sur la vie urbaine. Instants …

©photo club Aix-les-Bains