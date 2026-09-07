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L’ancien palace 1900  » Regina Grand Hôtel Bernascon », Le Bernascon, Aix-les-Bains

samedi 19 septembre 2026 · Le Bernascon · Aix-les-Bains

L’ancien palace 1900  » Regina Grand Hôtel Bernascon », Le Bernascon, Aix-les-Bains

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Le Bernascon
Adresse
6 boulevard de la Roche du Roi 73100 Aix les Bains
Ville
73100 Aix-les-Bains
Département
Savoie
Tarif
gratuit; parking public; 30 personnes par groupe maximum.

L’ancien palace 1900  » Regina Grand Hôtel Bernascon » 19 et 20 septembre Le Bernascon Savoie

gratuit; parking public; 30 personnes par groupe maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:15:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00

Le Regina Grand Hôtel Bernascon
La beauté et l’intérêt de ce Bâtiment n’ont d’égal que l’intelligence et la perspicacité de son bâtisseur!

Le Bernascon 6 boulevard de la Roche du Roi 73100 Aix les Bains Aix-les-Bains 73100 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 88 68 00 [{« type »: « phone », « value »: « 04 79 88 68 00 »}] Ancien Palace 1900, le Bernascon est un bâtiment emblématique de la ville d’Aix-les-Bains, en Savoie. Cet ancien hôtel a été construit, de 1896 à 1900, à la demande de Jean-Marie Bernascon, hôtelier aixois d’origine lyonnaise. Les fondations, l’étage de soubassement et les terrasses ont été réalisées par l’entreprise aixoise Léon Grosse sur les plans de l’architecte savoyard, Paul Lathoud. Les travaux ont été achevés par l’entreprise Ginas et Garabiol, d’après les plans de l’architecte Jules Pin aîné et de son élève E. Fanton.
Le 24 avril 1986, l’immeuble a été inscrit partiellement aux Monuments Historiques. parking public
Le Regina Grand Hôtel Bernascon

©Catherine Danjean

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