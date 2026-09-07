Informations pratiques

L’ancien palace 1900 » Regina Grand Hôtel Bernascon » 19 et 20 septembre Le Bernascon Savoie

gratuit; parking public; 30 personnes par groupe maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00

Le Regina Grand Hôtel Bernascon

La beauté et l’intérêt de ce Bâtiment n’ont d’égal que l’intelligence et la perspicacité de son bâtisseur!

Le Bernascon 6 boulevard de la Roche du Roi 73100 Aix les Bains Aix-les-Bains 73100 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 88 68 00 [{« type »: « phone », « value »: « 04 79 88 68 00 »}] Ancien Palace 1900, le Bernascon est un bâtiment emblématique de la ville d’Aix-les-Bains, en Savoie. Cet ancien hôtel a été construit, de 1896 à 1900, à la demande de Jean-Marie Bernascon, hôtelier aixois d’origine lyonnaise. Les fondations, l’étage de soubassement et les terrasses ont été réalisées par l’entreprise aixoise Léon Grosse sur les plans de l’architecte savoyard, Paul Lathoud. Les travaux ont été achevés par l’entreprise Ginas et Garabiol, d’après les plans de l’architecte Jules Pin aîné et de son élève E. Fanton.

Le 24 avril 1986, l’immeuble a été inscrit partiellement aux Monuments Historiques. parking public

Le Regina Grand Hôtel Bernascon

©Catherine Danjean